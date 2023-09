Przyjechał z innego województwa, by przeprowadzić remont. Do domu już nie wrócił!

Śmiertelny wypadek 49-latka. Spadł z dachu w Zduńskiej Woli

Prace dekarskie prowadzone na dachu bloku w Zduńskiej Woli zakończyły się tragicznym wypadkiem i śmiercią 49-latka. Do zdarzenia doszło w czwartek, 14 września, przed godz. 10, gdy zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do tamtejszej policji. Na miejsce zadysponowano m.in. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a służby medyczne prowadziły jeszcze reanimację poszkodowanego, ale na próżno - mieszkaniec województwa śląskiego zginął na miejscu. - Mężczyzna spadł z dachu 4-piętrowego bloku, gdzie prowadził prace razem z kilkoma innymi osobami. Na razie nie wiadomo jeszcze, jak to się stało, że doszło do wypadku - wyjaśni to postępowanie - informuje Paulina Matysiak z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Śledztwo mundurowych w tej sprawie nadzoruje tamtejsza prokuratura rejonowa.