i Autor: SHUTTERSTOCK QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Co to za kraj? Nie patrz na mapę, tylko skorzystaj z podpowiedzi!

Quiz geograficzny

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Co to za kraj? Nie patrz na mapę, tylko skorzystaj z podpowiedzi!

Prawie każdy kraj na świecie ma jakąś charakterystyczną rzecz, po której można go rozpoznać. Czasami będzie to budowla, innym razem położenie, a w jeszcze innym przypadku powiązanie ze znanymi regionami. W najnowszym quizie geograficznym trzeba odgadnąć, o jaki kraj chodzi, do czego może się również przyda się również wiedza z innych dziedzin. Spróbujecie sił?