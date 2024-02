i Autor: Shutterstock Wierzycie w przesądy? W dzisiejszych czasach to chyba głównie domena starszych osób, choć tradycja zakładania czerwonych podwiązek na studniówkę nadal się utrzymuje

Co wynika z tych zabobonów?

QUIZ. Co należy zrobić po zobaczeniu czarnego kota? Przesądy nadal żywe. Tylko komplet punktów przyniesie ci szczęście

Wierzycie w przesądy? W dzisiejszych czasach to chyba głównie domena starszych osób, choć tradycja zakładania czerwonych podwiązek na studniówkę nadal się utrzymuje. Najbardziej znane zabobony trafiły do naszego najnowszego quizu. Które przynoszą szczęście, a które pecha? Jeśli wierzycie jeszcze w takie rzeczy, zapraszamy do zmierzenia się z naszymi pytaniami.