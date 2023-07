Polka pojechała na wakacje do Afryki. Ani razu nie opuściła hotelu. Zaskakujący powód!

Co mówią świadkowie zdarzenia?

Quiz językowy. Dopasuj synonimy do podanych wyrazów

Synonim to inaczej wyraz bliskoznaczny, choć za synonimy uważa się również wyrażenia składające się z więcej niż jednego słowa, które są równoważne znaczeniowo. Pomiędzy dwoma synonimami można zwykle wykazać uchwytne różnice, na przykład we frekwencji ich stosowania. Właśnie synonimów dotyczy nasz dzisiejszy quiz. Dla ułatwienia do każdego pytania są tylko dwie propozycje odpowiedzi. Waszym zadaniem jest zaznaczenie tej prawidłowej. Szansa na poprawną odpowiedź wynosi więc 50 proc. Powodzenia!