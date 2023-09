Light Move Festival powraca do Łodzi! [DATA, LOKALIZACJE, ZMIANY MPK]

Jak dobrze znasz regionalizmy łódzkie? To quiz tylko dla prawdziwych łodzian!

QUIZ. Dokończ tekst tej piosenki. Zrobisz to śpiewająco? Tylko największe polskie przeboje!

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.