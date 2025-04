i Autor: Shutterstock, AKPA (5) Quiz. Kto prowadzi te programy i podcasty? Nie przyznawaj się, że nie znasz gwiazd telewizji i internetu

Ulubieńcy widowni

Polacy coraz chętniej zaglądają do internetu, wyszukując m.in. co bardziej ciekawe podcasty i kanały, ale telewizja nadal trzyma się mocno. Prowadzący różne programy rozrywkowe i teleturnieje to nadal ulubieńcy widowni, dlatego w naszym najnowszym quizie poświęciliśmy im tyle miejsca. Wielu z nich to już prawdziwi celebryci, więc trzeba będzie przypomnieć sobie, skąd znamy te twarze.