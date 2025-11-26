Quiz. Które kolory do siebie pasują, a które nie? Sprawdź, czy nie wyglądasz jak strach na wróble

Wiele z nas chce wyglądać modnie, ale modnie nie znaczy od razu dobrze. Są kolory, których nigdy nie należy łączyć, chyba że chcemy na siebie zwrócić uwagę za wszelką cenę. Nie w każdej barwie będziemy jednocześnie wyglądać korzystnie, dlatego warto znać uniwersalne zasady obowiązujące w świecie estetyki modowej - znajdziecie je w naszym quizie poświęconym kolorom.

i Autor: jeanpierrebellec/ Pixabay.com