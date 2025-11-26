Quiz. Które kolory do siebie pasują, a które nie? Sprawdź, czy nie wyglądasz jak strach na wróble

Michał Michalak
2025-11-26 4:13

Wiele z nas chce wyglądać modnie, ale modnie nie znaczy od razu dobrze. Są kolory, których nigdy nie należy łączyć, chyba że chcemy na siebie zwrócić uwagę za wszelką cenę. Nie w każdej barwie będziemy jednocześnie wyglądać korzystnie, dlatego warto znać uniwersalne zasady obowiązujące w świecie estetyki modowej - znajdziecie je w naszym quizie poświęconym kolorom.

Quiz o kolorach

Autor: jeanpierrebellec/ Pixabay.com

Quiz. Które kolory do siebie pasują, a które nie?

Pytanie 1 z 10
Która para kolorów jest komplementarna?
