Wiele z nas chce wyglądać modnie, ale modnie nie znaczy od razu dobrze. Są kolory, których nigdy nie należy łączyć, chyba że chcemy na siebie zwrócić uwagę za wszelką cenę. Nie w każdej barwie będziemy jednocześnie wyglądać korzystnie, dlatego warto znać uniwersalne zasady obowiązujące w świecie estetyki modowej - znajdziecie je w naszym quizie poświęconym kolorom.
Quiz. Które kolory do siebie pasują, a które nie?
Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
Quiz. Które kolory do siebie pasują, a które nie? Sprawdź, czy nie wyglądasz jak strach na wróble