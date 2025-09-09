QUIZ. Legendarne duety z Polski i świata. Mann, Matkowski, Laskowik

Michał Michalak
Michał Michalak
Konsultacja: eitor
2025-09-09 4:24

"Super Express" zaprasza quiz o legendarnych duetach. Wojciech Mann i Krzysztof Materna, a może Asterix i Obelix? Przykładów jest mnóstwo! Zarówno Polska, jak i inne kraje mogłyby wymienić wiele takich par, ale w naszym quizie skupiliśmy się na tych najważniejszych. Wszystkie dorobiły się statusu kultowych i są nadal wspominane z rozrzewnieniem.

QUIZ. Te duety przeszły do legendy! Kogo brakuje z kultowej pary? Jak nie wiesz, spytaj drugą połówkę

i

Autor: Shutterstock; ; Akpa/ East News QUIZ. Te duety przeszły do legendy! Kogo brakuje z kultowej pary? Jak nie wiesz, spytaj drugą połówkę
QUIZ. Te duety przeszły do legendy! Kogo brakuje z kultowej pary? Jak nie wiesz, spytaj drugą połówkę
Pytanie 1 z 10
Kto stworzył najsłynniejszy duet z Wojciechem Mannem?
  • Nie istnieją bez swojej drugiej połówki! "Super Express" zaprasza na quiz, poświęcony duetom. Branża rozrywkowa, kreskówki i sport - komplet punktów przeznaczony jest dla ekspertów.
  • W naszym quizie zmierzycie się z 10 pytaniami i w każdym tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
  • Życzymy przede wszystkim dobrej zabawy i znakomitych wyników.

QUIZ. Te duety przeszły do legendy! Kogo brakuje z kultowej pary? Jak nie wiesz, spytaj drugą połówkę

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. 

"Super Express" proponuje czytelnikom quizy z geografii, ortografii, wiedzy ogólnej, filmu, historii, nauk ścisłych, sportu i wielu innych dziedzin! Dziś zapraszamy na "QUIZ. Te duety przeszły do legendy! Kogo brakuje z kultowej pary? Jak nie wiesz, spytaj drugą połówkę. To propozycja dla starszych i młodszych. Przypomnicie sobie kreskówki z dzieciństwa oraz wybierzcie się w podróż do krainy show-biznesu, sportu oraz kabaretu Szybki test znajdziecie nad artykułem. 

Spróbuj się w kolejnych quizach:

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Każde pytanie o inny kraj. Polska, Niemcy, Ukraina

Wakacje w PRL-u. Kaowiec, wczasy pod gruszą, paprykarz. Sentymentalny quiz

QUIZ. Szukamy kolorów w kultowych filmach. Złoty medal kinomana tylko za komplet

Super Express Google News

Polecany artykuł:

QUIZ. Te wybitne zespoły zaczynały w PRL. Lady Pank, Kult, Budka Suflera
Nie ŚPIĘ, bo TRZYMAM ... ? QUIZ wiedzy o Super Expressie | Komentery
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE
QUIZ
DUETY