QUIZ. Legendarne duety z Polski i świata. Mann, Matkowski, Laskowik

QUIZ. Te duety przeszły do legendy! Kogo brakuje z kultowej pary? Jak nie wiesz, spytaj drugą połówkę Pytanie 1 z 10 Kto stworzył najsłynniejszy duet z Wojciechem Mannem? Magda Umer Artur Andrus Krzysztof Materna Następne pytanie

Nie istnieją bez swojej drugiej połówki! "Super Express" zaprasza na quiz, poświęcony duetom. Branża rozrywkowa, kreskówki i sport - komplet punktów przeznaczony jest dla ekspertów.

W naszym quizie zmierzycie się z 10 pytaniami i w każdym tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Życzymy przede wszystkim dobrej zabawy i znakomitych wyników.

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

"Super Express" proponuje czytelnikom quizy z geografii, ortografii, wiedzy ogólnej, filmu, historii, nauk ścisłych, sportu i wielu innych dziedzin! Dziś zapraszamy na "QUIZ. Te duety przeszły do legendy! Kogo brakuje z kultowej pary? Jak nie wiesz, spytaj drugą połówkę. To propozycja dla starszych i młodszych. Przypomnicie sobie kreskówki z dzieciństwa oraz wybierzcie się w podróż do krainy show-biznesu, sportu oraz kabaretu Szybki test znajdziecie nad artykułem.

