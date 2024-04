i Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Sprawdź się!

QUIZ: Mógłbyś pracować w więzieniu? Sprawdź, czy zdałbyś specjalny test!

sch 4:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Witajcie w naszym quizie! Trwają święta, ale my proponujemy Wam zabawę, której tematyka ma niewiele wspólnego z Wielkanocą. Tym razem sprawdzimy, co wiecie o więziennych zwyczajach. Gwarantujemy, że quiz nie będzie taki prosty, jak może wam się wydawać. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że więziennictwo to Wasze hobby. Do dzieła!