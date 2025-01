Pielęgniarka nie zrobiła triażu, 32-latka zmarła! Szpital w Piotrkowie Tryb. przyznaje się do błędu

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Jeśli ktoś wraca często myślami do lat 90., może sprawdzić też inne teksty naszej redakcji poświęcone tej tematyce. Muzyczne przeboje lat 90. to nie wszystko, co można wspominać w kontekście ostatniej dekady XX wieku.

- Lata 90. były pełne kontrastów i dynamicznych zmian. Te można było zobaczyć na przykład w Warszawie, gdzie nowoczesność ścierała się jeszcze z PRL-owską przeszłością. Codzienne życie mieszkańców tętniło energią i nadzieją na lepsze jutro - pisał "Super Express" o tamtym okresie.

Nasz quiz znajduje się pod wideo.

Muzyczne przeboje lat 90. Pójdź na przebój i zdobądź komplet. Przy 8. pytaniu zastanów się dobrze Pytanie 1 z 10 Do którego filmu o Jamesie Bondzie wykonała swój przebój Tina Turner? Jutro nie umiera nigdy Świat to za mało GoldenEye Następne pytanie

