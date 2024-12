Rafał zabił babcię garnkiem, a potem podciął jej gardło. Sąd skazał go na 18 lat więzienia. "Żal i skrucha, które wyraził, były szczere"

wracamy do sprawy!

Tyle osób uciekło z Polski do Emiratów. Żadnej nie udało się sprowadzić do kraju. Na niechlubnej liście Sebastian M.

QUIZ. Netflix, Max, Amazon Prime czy SkyShowtime? Skąd znamy TEN serial? Pytanie 1 z 12 No to zaczynamy zabawę! Na której platformie streamingowej obejrzysz "Black Mirror"? Netlix Max Amazon Prime SkyShowtime Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.