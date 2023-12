Co z lekcjami religii w szkołach? Kardynał nie ma wątpliwości: to kompletnie nie jest nikomu potrzebne

Tym razem przygotowaliśmy dla Was quiz o przysłowiach na Nowy Rok. Jeśli lubicie i znacie polskie przysłowia, bez problemu poradzicie sobie z pytaniami, jakimi dla Was przygotowaliśmy. Jeśli nie jesteście pewnie swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła! Nasz quiz składa się z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

QUIZ. Przysłowia na Nowy Rok. Życzymy powodzenia, bo już 5/10 to sukces! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Dokończ przysłowie. "Jaki Nowy Rok,..." taki cały rok taka wiosna będzie taka pogoda też i zimą Dalej