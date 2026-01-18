Filmy przyrodnicze, głównie dotyczące egzotycznych zwierząt, biją wśród Polaków rekordy popularności. Miłośników fauny z różnych kontynentów, w tym również Europy, zapraszamy do naszego quizu. Wszyscy zainteresowani będą mieli okazje rozpoznać wybrane zwierzęta, ale w trudniejszej formie zabawy, czyli na podstawie opisu, a nie chociażby zdjęć. Tylko nieliczni zdobędą komplet punktów.
Rozpoznasz zwierzę po opisie? Nie bądź łoś i rusz głową
Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
Pytanie 1 z 9
Które zwierzę mieszka w Afryce, żyje w wodzie i jest zmiennocieplne?