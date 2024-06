QUIZ. Z jakiego kraju jest ten samochód? Nie martw się o błędy, u nas nie ma punktów karnych!

QUIZ. Z jakiego kraju jest ten samochód? Sprawdź się!

Zapraszamy na nasz quiz o samochodach! Nie będziemy pytać o nazwy części ani o przepisy ruchu drogowego. Zapytamy o kraje, z jakich pochodzą najpopularniejsze marki. Uzyskanie ponad połowy punktów może być powodem do dumy, zaś zdobycie kompletu oznacza, że motoryzacja to Wasza pasja! Do dzieła! Jeśli nie jesteście pewni swojej wiedzy, sprawdźcie się, a dzięki ewentualnym błędom uzupełnicie braki. Do dzieła!

Poniżej znajdziecie nasz quiz, który składa z dziesięciu pytań. Każde z nich zawiera trzy odpowiedzi, ale tylko jedna z nich jest poprawna. Powodzenia!

Z jakiego kraju jest ten samochód? Nie martw się o błędy, u nas nie ma punktów karnych! Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Skoda to samochód... rosyjski słowacki czeski Dalej