Klasy, guma, kapsle i wiele innych

Klasy, guma, a może kapsle? To tylko wybrane z wielu gier, który były popularne w Polsce jeszcze przed epoką komputerów i konsoli. Jedną z ich głównych zalet było to, że można się było bawić na świeżym powietrzu, bo do powyższego grona można też doliczyć berka, chowanego i palanta. W naszym quizie przeniesiemy się w czasie, by móc przywołać pozostałe gry.