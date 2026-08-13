Radny porównał Karola Nawrockiego do Shreka. Jednak nie stanie przed sądem. Jego los leży w rękach pary prezydenckiej

Polityczna afera ze Shrekiem

W sierpniu ubiegłego roku radny PSL Wojciech Ślusarczyk na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował rysunek z podobizną Marty Nawrockiej, stylizowaną na księżniczkę przypominającą filmową partnerkę ogra, Fionę i dopiskiem „A Shrek gdzie?”. Nie przypuszczał wtedy, że to będzie początek jego problemów z prawem. Wkrótce potem Prokuratura Rejonowa w Radomsku wszczęła przeciwko niemu śledztwo w sprawie znieważenia głowy państwa, powołała biegłego z zakresu języka polskiego, który miał ocenić, czy doszło do obrazy pierwszego obywatela RP, a następnie postawiła mu zarzuty i skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Piotrkowie.

Procesu jednak nie będzie

W czwartek, 13 sierpnia 2026 r., miał się rozpocząć proces radnego, ale kilka tygodni temu ta sama prokuratura złożyła wniosek o wycofanie sprawy. - Dokonałam w ramach nadzoru wewnętrznego oceny materiału dowodowego i doszłam do przekonania, że dalsze popieranie aktu oskarżenia jest niecelowe. Dostrzegłam błędy w interpretacji treści opinii lingwistycznej - mówiła Dorota Bzowska, Prokurator Rejonowy w Radomsku.

Sąd podjął więc decyzję o odroczeniu procesu w związku z wycofaniem aktu oskarżenia. Teraz zostaną o niej powiadomieni państwo Nawroccy i to oni zdecydują, czy chcą przystąpić do sprawcy jako oskarżyciele posiłkowi i czy Wojciech Ślusarczyk powinien ponieść odpowiedzialność.

Co na to radny?

Sam radny ocenił, że samo śledztwo przeciwko niemu nie powinno być w ogóle prowadzone. - Wymiar sprawiedliwości nie powinien zajmować się tego typu sprawami - przekonywał. - Ja w stosunku do pana prezydenta nie używałem żadnych określeń. Poza tym, trzeba ocenić zakres wolności słowa. Jeżeli miałby zapaść wyrok za to, co zrobiłem, to by znaczyło, że nie będzie można mieć własnego zdania, nie będzie można nic komentować - tłumaczył.

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