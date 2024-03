Piotrków Trybunalski. Radny poważnie ranny. Wpadł do piwnicy

Jan Dziamdziora, radny miejski w Piotrkowie Trybunalskim, został poważnie ranny, gdy wpadł do piwnicy jednego z budynków - informuje radio Strefa FM. 21 marca mężczyzna roznosił ulotki przed wyborami samorządowymi i wszedł do obiektu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Po wejście do klatki radny skierował się do najbliższych drzwi, ale okazało się, że prowadzą one do piwnicy, wskutek czego Dziamdziora spadł z wysokości ok. 2 metrów.

Jak relacjonuje mężczyzna, ratownicy medyczni nie byli go w stanie wyciągnąć, więc konieczna była interwencja straży pożarnej. Mundurowi ułożyli go na noszach i przetransportowali na górę czymś w rodzaju wyciągarki. Radny przebywa w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim do tej pory, ale nie zamierza się wycofywać z udziału w wyborach samorządowych.