Radomsko. Ciała matki i syna w mieszkaniu. Są wyniki sekcji zwłok

Do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie, wyniki autopsji kobiety są niejednoznaczne - to wstępne wyniki sekcji zwłok matki i syna, których znaleziono w mieszkaniu w Radomsku. Do zdarzenia doszło w bloku przy ul. Jagiellońskiej w poniedziałek, 2 września, a jak wcześniej informowała prokuratura, lokum było zamknięte od środka.

Nadal nie udało się potwierdzić tożsamości ofiar, bo ich ciała znajdowały się w stanie zaawansowanego rozkładu - leżały na podłodze w jednym z pomieszczeń. To prawdopodobnie 74-letnia kobieta i jej 32-letni syn, którzy mieszkali tam na co dzień. O wynikach sekcji zwłok śledczy poinformowali w piątek, 6 września.

- W dniu 4 września 2024 roku Prokuratura Rejonowa w Radomsku wszczęła w sprawie śledztwo. Przeprowadzona tego samego dnia sądowo-lekarska sekcja zwłok dwóch osób pozwoliła ustalić, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie, natomiast wyniki autopsji kobiety nie dały jednoznacznej odpowiedzi w zakresie przyczyny zgonu - przekazuje Dorota Mrówczyńska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.