Robi to już ponad 70 proc. uczniów. Rodzice płacą krocie, kwoty szokują

Coraz więcej uczniów bierze korepetycje. Rodzice płacą nawet 1000 złotych

Polska szkoła zdaje się stać na korepetycjach, a polski uczeń praktycznie nie jest już w stanie bez nich funkcjonować. Nikt już nie wierzy w teorię, że to, co uczeń przyswoi na lekcji wystarczy, aby osiągać dobre wyniki w nauce. Dzieci i rodzice korzystają z korepetycji coraz chętniej, ponieważ coraz popularniejsza staje się teza, że szkoły nie są w stanie przygotować uczniów do egzaminów, czy to maturalnego czy też ósmoklasisty.

Takie smutne wnioski płyną ze statystyk. Agnieszka Kuźba nauczycielka i doradczyni w zakresie edukacji naturalnej, prelegentka, autorka esejów i materiałów metodycznych, przeanalizowała coroczne statystyki uczniów uczęszczających na korepetycje. Bilas jest niekorzystny dla rodziców, bo ci z roku na rok wydają coraz więcej na korepetycje dla swoich dzieci. Ponadto, korepetycje stają się coraz popularniejsze.

Z obserwacji nauczycielki wynika, że w 1998 r., kiedy CBOS pierwszy raz zapytał rodziców o korepetycje ich dzieci, 42 proc. rodziców przyznało, że płacą za dodatkowe zajęcia dzieci. W 2015 r. roku była to już ponad połowa zapytanych rodziców. W roku szkolnym 2022/2023 było to już rekordowe 72 proc. uczniów. Najczęściej z korepetycji korzystają dzieci w największych polskich miastach. - Średni koszt miesięcznych wydatków na jedno dziecko utrzymał się na poziomie 1000 zł - wylicza Kuźba. Jakie przedmioty cieszą się największą popularnością, jeśli chodzi o korepetycje? Są to przede wszystkim języki obce.

Z kolei badanie przeprowadzone przez BIG InfoMonitor sugeruje, że na korepetycje uczęszcza co czwarty polski uczeń, a średni poziom wydatków na korepetycje w minionym roku szkolnym to aż 293 zł miesięcznie. Są też tacy rodzice, którzy wydają na dodatkowe zajęcia swoich dzieci nawet tysiąc złotych miesięcznie.

Źródło: edziecko.pl