Zajmujemy się tą sprawą, a nasi funkcjonariusze pouczyli rodziców dziewczynki, by złożyć w tej sprawie zawiadomienie. W związku z tym, że do piątku, 12 kwietnia, nic do nas nie wpłynęło, mundurowi pojechali do rodziców 14-latki, by przyjąć od nich oficjalne zgłoszenie. Jeśli chodzi o podejrzanego mężczyznę, to nie było podstaw do jego zatrzymania, bo nie doszło do żadnego przestępstwa. Wobec 49-latka prowadzone są czynności wyjaśniające - powiedziała "Super Expressowi" asp. Kamila Sowińska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.