Rolnicy ponownie wyjechali na ulice miasta. Trwa blokada Aleksandrowskiej

Protest rolników na Aleksandrowskiej. Jak sytuacja wygląda na drogach?

W czwartek (4 kwietnia) rolnicy rozpoczęli kolejny protest w Łodzi. Sprawdziliśmy, jak obecnie wygląda sytuacja na drogach.

O godzinie 11:00 rolnicy ruszyli kolumną traktorów od ronda Korfantego, w stronę Aleksandrowskiej. Będą po kolei blokować skrzyżowania aż do Szczecińskiej, by później znów wrócić na rondo Korfantego. Utrudnienia potrwają do godziny 17:00.

Pojawi się też blokada ulicy Włókniarzy i Limanowskiego.

"Będziemy blokować drogę co pół godziny, godzinę, zależy od naszych możliwości. Każde skrzyżowanie praktycznie będzie zablokowane, rozdamy ulotki, następnie będziemy je opuszczać i jechać na kolejne." - wyjaśnia jeden z protestujących rolników.

"Robimy to po to, by pokazać ludziom, że cały Zielony Ład to nie tylko rolnicy, ale wszyscy. To się opiera o wszystkich, o przedsiębiorców, mieszkańców. Mam nadzieję, że to coś da." - dodaje.