Rolnik szuka żony. Adrianna z Łodzi i Michał z Podlasia zakochani po uszy. 20-latka gotowa na przeprowadzkę

Adrianna z Łodzi zdobyła serce Michała w programie "Rolnik szuka żony". Czy będzie ślub? Wiele na to wskazuje. Oboje przyznali, że są w sobie zakochani po uszy, co możemy obserwować w ostatnich odcinkach, a Michał odniósł się do tematu zaręczyn. 20-latka jest gotowa na przeprowadzkę na Podlasie.