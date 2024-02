To nagranie ze studniówki zachwyca! Polonez jak z innych czasów. Białe bluzki, czarne spódnice

Coraz więcej pogan w Polsce. Kolejna wspólnota zarejestrowana

Związek Wyznaniowy Rodzimowierców Polskich RÓD to kolejna wspólnota pogańska w Polsce, która została wpisana do rejestru kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - poinformował serwis Rp.pl. Od końca stycznia działa już oficjalnie i korzysta z ochrony prawnej, jaką gwarantuje mu polskie prawo. Dzięki temu wspólnota może publicznie sprawować swój obrządek, a jej członkowie mogą prosić o wolne w pracy w czasie obchodzonych świąt. To nie wszystko, bo przysługują jej również przywileje podatkowe i pieniądze z funduszu kościelnego.

Jakie święta obchodzą rodzimowiercy?

Jak informuje Rp.pl, w rejestrze jest już ok. 170 wspólnot pogańskich, choć większość została uznana oficjalnie jeszcze w latach 90. Od tamtej pory przybywa mniej więcej jedna rocznie. Rodzimowiercy zorganizowali już nawet pierwszy ogólnopolski zjazd - w 2013 r. - od czasów którego wspólnoty prowadzą ze sobą dialog. Różnią się pod względem uznawanych bogów i świąt, wśród których wyróżnia się m.in.

Jare Gody

Noc Kupały

Dożynki

Szczodre Gody

Stado (w kulturze ludowej zastąpione przez Zielone Świątki).

Poganie to ludzie odchodzący z Kościoła katolickiego?

Wyznawców religii pogańskiej przybywa w Polsce m.in. z powodu kryzysu Kościoła katolickiego, a według różnych szacunków jest ich od 3,5 do 10 tysięcy.

- Po pierwsze, Kościół katolicki jest w odwrocie, co skłania do poszukiwania nowych form duchowości. Po drugie, jeszcze kilkanaście lat temu rodzimowierstwo w Polsce kojarzyło się ze skrajną prawicą, która robiła mu złą reklamę. To się jednak zmieniło, a własne gromady tworzą dziś osoby ze środowisk lewicowych czy liberalnych - mówi w rozmowie z Rp.pl religioznawca Mikołaj Kołyszko.