Rozmrożony posiłek zabił 4-letniego Oliwierka? Zaskakujące wyniki sekcji zwłok!

Jak mogło dojść do tej wielkiej tragedii? Trwa śledztwo w sprawie dramatu, który rozegrał się 8 lutego w miejscowości Wygnanów pod Opocznem w województwie łódzkim. Matka i trójka dzieci w niewyjaśnionych jeszcze okolicznościach czymś się zatruli, a najmłodszy w rodzinie, 4-letni Oliwierek niestety zmarł. Matka i dwójka dzieci trafili do szpitala, nic nie stało się tylko ojcu. Według wstępnych informacji rodzina mogła zjeść źle przechowywaną mrożonkę. Jak teraz informuje TVN24, Prokuratura Rejonowa w Opocznie wydała komunikat w sprawie tragedii w Wygnanowie. 10 lutego przeprowadzono sekcję zwłok zmarłego dziecka. Wyniki mogą zaskoczyć. Okazuje się, że sekcja nie dała odpowiedzi na pytania o to, jaka była przyczyna śmierci Oliwierka. Trzeba czekać na wyniki badań histopatologicznych oraz toksykologicznych.

"Dopiero po uzyskaniu wyników badań histopatologicznych oraz toksykologicznych, biegły będzie mógł określić przyczynę zgonu. Na dzień dzisiejszy nie jest ona znana"

"Prokuratura Rejonowa w Opocznie prowadzi czynności w niezbędnym zakresie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci 4-letniego chłopca w dniu 8 lutego 2023r. w Wygnanowie tj. o czyn z art. 155kk. Jest to kwalifikacja wstępna, która może ulec modyfikacji w miarę czynionych ustaleń śledztwa. W toku przeprowadzonych dotychczas czynności przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczono materiał dowodowy, przesłuchano świadków, a zwłoki zmarłego dziecka zabezpieczono celem przeprowadzenia sekcji zwłok, która została przeprowadzona w dniu 10 lutego 2023 roku. Dopiero po uzyskaniu wyników badań histopatologicznych oraz toksykologicznych, biegły będzie mógł określić przyczynę zgonu. Na dzień dzisiejszy nie jest ona znana. Ze względu na wczesny etap postępowania nie sposób udzielić bliższych informacji w sprawie" - przekazała w komunikacie rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Magdalena Czołnowska.

