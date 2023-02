Rozmrożony posiłek zabił 4-letniego Oliwierka? Jego mama i rodzeństwo są w szpitalu

Kierowca tira pokazał całej Polsce, jak to się robi! Nie miał zamiaru czekać na drogowców

Nie żyje 4-letni chłopczyk. Jego matka i rodzeństwo trafili do szpitala. Rodzina zatruła się mrożonką?

4-latek razem z rodzicami, tatą Jarosławem, mamą Iwoną i rodzeństwem, 8-letnią Martynką i 13-letnim Bartkiem, mieszkał w jednym z domów przy jedynej drodze we wsi. Rodzina toczyła sobie spokojne życie, które w środowy (8.02) poranek zamieniło się w rozpaczliwą walkę o przetrwanie.

Maleńki Oliwierek po przebudzeniu zaczął źle się czuć. Skarżył się na silne bóle brzucha, wymiotował. Z każdą upływającą minutą jego stan się pogarszał. Rodzice wezwali pogotowie, ale gdy ratownicy medyczni przyjechali na miejsce na ratunek było już za późno. Próbowali jeszcze reanimować maluszka, niestety nie byli w stanie go ocalić. Niemal równocześnie na złe samopoczucie zaczęli uskarżać się mama, siostra i brat 4-latka. Kobieta i jej córeczka zostały przewiezione do szpitala w Opocznie, Bartka helikopterem przetransportowano do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Chłopiec jest dziś w dobrym stanie, w nieco gorszym znajdują się pani Iwona i Martynka.

W środę na miejscu tragedii od rana pracowali policjanci. Strażacy dokładnie sprawdzili dom i wykluczyli obecność tlenku węgla, dlatego jedną z głównych hipotez jest zatrucie pokarmowe. Niewykluczone, że doszło do niego po zjedzeniu źle przechowywanej mrożonki. Ojciec Oliwierka jako jedyny nie jadł tego posiłku i jemu nic nie dolegało.

- Zabezpieczamy ślady, przesłuchujemy świadków – wyjaśnia Barbara Stępień z policji w Opocznie. - Naszym zadaniem jest ustalenie w jakich okolicznościach doszło do tej tragedii. Badamy wszystkie okoliczności. Jedna z hipotez zakłada, że doszło do zatrucia pokarmowego, jednakże żeby to stwierdzić istotne będą wyniki sekcji zwłok zmarłego chłopca oraz wyniki badań toksykologicznych pozostałych członków rodziny.