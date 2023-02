Oliwierek miał umrzeć po zjedzeniu mrożonki. Jego mama nie wytrzymała stresu

Weszła do mieszkania, ale do łazienki już nie. Ciało jej syna zablokowało drzwi

Mały Oliwierek miał śmiertelnie zatruć się posiłkiem. Jego mama również źle się czuje

Czy do śmierci Oliwierka z Wygnanowa doszło z powodu spożycia mrożonki? W środę, 8 lutego, chłopiec miał się skarżyć na bóle brzucha i nudności, dlatego jego rodzice wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Zanim 4-latkiem zdążyli się zająć ratownicy medyczny, poszkodowany stracił funkcje życiowe i trzeba go było reanimować, ale jego życia nie udało się uratować. W tym samym czasie na podobne problemy ze zdrowiem skarżyli się mama Oliwierka oraz dwoje jego rodzeństwa: 8-letnia Martynka i 13-letni Bartek - cała trójka trafiła do szpitali w Opocznie i Łodzi.

Mama 4-latka z dolegliwościami kardiologicznymi?

Jak informuje serwis Tulodz.pl, powołując się na rozmowę z Adamem Czerwińskim, rzecznikiem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 13-latek opuścił już placówkę. O zagrożeniu dla zdrowia i życia nie można również mówić w przypadku jego 8-letniej siostrzyczki, za to większe obawy dotyczą ich mamy. Jak podaje serwis, kobieta przeżyła taki stres po śmierci najmłodszego z całego grona Oliwierka, że pojawiły się u niej dolegliwości kardiologiczne. To właśnie z tego względu nie została jeszcze przesłuchana przez Prokuraturę Rejonową w Opocznie. Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Odbyła się już sekcja zwłok 4-latka.

