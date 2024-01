i Autor: Mariusz Grzelak/Super Express; Shutterstock Ruch SA nie będzie już sprzedawał prasy w swoich kioskach. Decyzja ta jest podyktowana względami ekonomicznymi i wejdzie w życie od 1 maja

Koniec wieloletniej tradycji

Ruch SA nie będzie już kolportował żadnych gazet! Zapadła ostateczna decyzja. Znamy powód

Ruch SA nie będzie już kolportował prasy. Decyzja ta jest podyktowana względami ekonomicznymi i wejdzie w życie od 1 maja. Ostatnie kolportaże najstarszego dystrybutora prasy będą odbywać się tylko do końca kwietnia. Po tym terminie Ruch zajmie się już tylko rozliczeniem dotychczasowych dostaw do punktów sprzedaży i rozliczeniami z wydawcami. Czy to oznacza, że od maja 2024 w kioskach nie kupimy już gazet? Orlen, który kontroluje Ruch SA, odniósł się do tych doniesień.