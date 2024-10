Co się stało 25 października?

52-latka zabita, jej mąż nie przeżył w wypadku. To on stoi za zbrodnią? Zginęli tego samego dnia [ZDJĘCIA]

Zabójstwo 52-letniej mieszkanki gminy Rząśnia w Łódzkiem i śmiertelny wypadek w Mierzynowie w tym samym województwie mają wspólny mianownik. To 57-letni mężczyzna, który zginął w zderzeniu z ciężarówką, ale policja w Pajęcznie podejrzewa, że to on pozbawił życia swoją żonę. Wszystko działo się w piątek, 25 października.