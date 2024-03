Bolewice. Skierka wróciła do Polski. To słynna samica bociana czarnego

Nadleśnictwo Bolewice pochwaliło się w mediach społecznościowych zdjęciami Skierki, samicy bociana czarnego. Ptak urósł do miana zwierzęcego celebryty, bo jego losy można śledzić na kanale youtubowym Komitetu Ochrony Orłów. Dzięki loggerowi, czyli rejestratorowi zamontowanemu na nodze, wiemy, że bocian przeleciał w linii prostej ok. 1 400 km, by dotrzeć do Polski z Grecji, gdzie zimował. Skierka przebywała na terenie doliny rzeki Struma w pobliżu Kerkini Nathional Parc, gdzie była już sześć razy. Grecję opuściła 3 marca, a do Polski dotarła 11.

Skierka wykluła się z jaja w Puszczy Bolimowskiej w centralnej Polsce w 2017 roku. Założyliśmy jej wtedy w ramach projektu BocianiMy w Lasach logger nożny, który działa ciągle aż siedem lat! Skierka jest już doświadczoną samicą, po raz pierwszy przystąpiła do lęgu w 2021 r. w Nadleśnictwie Wolsztyn. W latach 2022-2023 gnieździła się z powodzeniem w dwóch różnych gniazdach w Nadleśnictwie Bolewice. To jej czwarty sezon lęgowy. Nie wiemy, gdzie i z jakim samcem przystąpi do lęgu. Jednak życzymy jej powodzenia! - czytamy na kanale youtubowym Komitetu Ochrony Orłów.