Wiceminister infrastruktury o zdarzeniu na A1 pod Piotrkowem Tryb.

Trudno uwierzyć w zachowanie kierowcy BMW, który jechał pod prąd autostradą A1 pod Piotrkowem Trybunalskim, gdzie mógł zderzyć się czołowo z autem wiceministra infrastruktury Przemysława Koperskiego. Do zdarzenia doszło we wtorek, 27 maja, ok. godz. 11.30 na wysokości węzła Kamieńsk, gdy samochód z politykiem wyprzedzał 3. pasem jadące obok ciężarówki.

Z relacji Koperskiego wynika, że do tragedii zabrakło niewiele, ale nieszczęściu zapobiegło zachowanie kierowcy wiceministra infrastruktury, który "zareagował w ułamku sekundy i zachował zimną krew".

- Bandyta drogowy mógł zebrać dzisiaj śmiertelne żniwo. Natychmiast zadzwoniłem pod 112. Dzięki błyskawicznej interwencji #PolskaPolicja (Piotrków Trybunalski - gratuluje i dziękuję panowie policjanci) sprawca został złapany, zanim doszło do tragedii - relacjonuje polityk.

Kierowca BMW, który jechał pod prąd na A1, w rękach policji

Zatrzymany kierowca BMW to 40-letni mężczyzna. Za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym może grozić mu do 3 lat pozbawienia wolności.

To nie koniec sprawy, bo wiceminister infrastruktury apeluje jeszcze do świadków zdarzenia.

- Jeśli podróżowaliście ok. godz. 11.30 A1 z Warszawy do Częstochowy i posiadacie np. nagrania jadącego w tym czasie pod prąd auta bądź byliście świadkami tej sytuacji, zgłoście proszę ten fakt do Komendy Powiatowej Policji w Piotrkowie Trybunalskim (w rzeczywistości chodzi o Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Tryb. - przyp.red.) lub w najbliższej jednostce policji. Bezpiecznej drogi wszystkim kierowcom i zero tolerancji dla bandytów drogowych - pisze Koperski na swoim profilu facebookowym.

