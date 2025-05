i Autor: Policja, POLICJA / REPRODUKCJA DARIUSZ KUCHARSKI / SUPER EXPRESS

Prokuratura ujawnia

Sebastian M. usłyszał zarzuty! To powiedział śledczym. Zaskoczenie?

Sebastian M., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, usłyszał we wtorek, 27 maja, zarzuty. Mężczyzna, który został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich w ramach procedury ekstradycji, nie przyznał się do winy, choć jednocześnie złożył wyjaśnienia w prokuraturze w Katowicach. Co grozi mu za spowodowanie śmierci trzyosobowej rodziny?