Koszmar w Skierniewicach

Gdy zaczął cofać, pojawił się ogień. Gdy próbowali go wyciągnąć, doszło do wybuchu. Kierowca spłonął w aucie elektrycznym [WIDEO]

Znamy okoliczności śmierci 73-letniego kierowcy, który zginął w pożarze auta elektrycznego annaigu 3000 w Skierniewicach. Do zdarzenia doszło w piątek, 30 sierpnia, na ul. Prusa. Gdy mężczyzna cofał samochód, ten się zapalił. Poszkodowany wezwał przez okno pomoc, bo nie mógł się wyjść. Świadkowie nie mogli jednak wydostać go ze środka, a gdy zaczęli gasić pojazd, doszło do wybuchu.