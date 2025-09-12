Wzięła córki i zamknęła się w pokoju. Jej partner postrzelił 7-latkę, ale na tym nie poprzestał!

Michał Michalak
2025-09-12 11:44

Kilka zarzutów usłyszał 35-latek z powiatu skierniewickiego, który w czasie domowej awantury m.in. 2-krotnie postrzelił 7-letnią córkę swojej partnerki. Dziewczynka została trafiona w udo i pośladek, ale mężczyzna użył broni pneumatycznej. To nie wszystko, bo w czasie zdarzenia agresor pobił kobietę i rozbił szybę w drzwiach, grożąc jednym z odłamków poszkodowanym.

Skierniewce. 7-latka postrzelona w czasie domowej awantury. 35-latek pobił też jej matkę

Autor: Shutterstock Kilka zarzutów usłyszał 35-latek z powiatu skierniewickiego, który w czasie domowej awantury m.in. 2-krotnie postrzelił 7-letnią córkę swojej partnerki, zdj. ilustracyjne
  • Mężczyzna z powiatu skierniewickiego pobił partnerkę i postrzelił jej 7-letnią córkę podczas domowej awantury.
  • Dziewczynka została trafiona w udo i pośladek z pistoletu pneumatycznego.
  • Sprawcy grozi do 10 lat więzienia, ale nie przyznaje się do winy.
  • Dowiedz się, jakie zarzuty usłyszał mężczyzna i co dalej z jego sprawą.

Skierniewice. 7-latka postrzelona w czasie domowej awantury

35-latek z powiatu skierniewickiego przyznał się, że uderzył partnerkę i oddał strzały w czasie domowej awantury, ale nie przyznał się jednocześnie do zarzutów, które usłyszał w związku ze zdarzeniem. Doszło do niego 2 września br., gdy mężczyzna wrócił do mieszkania i bez żadnego powodu, jak wynika z ustaleń prokuratury, zaczął bić kobietę po głowie, grożąc w dodatku jej i jej trzem córkom pozbawieniem życia. Kobieta zabrała dziewczynki i schowała się w sąsiednim pokoju, ale na próżno.

- Podejrzany wszedł do niego, trzymając pistolet pneumatyczny, wymierzył do pokrzywdzonych, po czym oddał dwa strzały, które trafiły 7-letnią dziewczynkę w udo i pośladek. Jeden z pocisków wywołał u niej krwawienie. Następnie po wybiciu szyby w drzwiach podejrzany groził pokrzywdzonym odłamkiem szkła - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Po zatrzymaniu przez policję i doprowadzeniu do prokuratury 35-latek usłyszał ostatecznie następujące zarzuty: 

  • kierowania gróźb karalnych;
  • spowodowania uszczerbku na zdrowiu u partnerki i jej córki.

Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach zdecydowała o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara łączna do 10 lat pozbawienia wolności.

AWANTURA DOMOWA
SKIERNIEWICE
STRZAŁY