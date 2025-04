i Autor: Shutterstock Skorzystaj z usług społecznych

W naszym województwie jest wiele projektów, z których mogą korzystać osoby w wieku podeszłym oraz te o szczególnych potrzebach, czyli głównie osoby z niepełnosprawnościami. Projekt to inicjatywa jakiejś instytucji czy organizacji, na którą dostaje ona pieniądze z funduszy europejskich. Warto zapoznać się z tym, kto prowadzi taki projekt i co jest w ofercie, by móc się zgłosić i korzystać. Takich informacji udzielą Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Łodzi i Bełchatowie.

prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. Usługi świadczone będą przez Trzy lata przez wykwalifikowaną kadrę i przystępne cenowo (ponad 93 proc. dofinansowania do usługi). SPZOZ w Szczercowie ma projekt „Rozwój usług pielęgnacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Osoby potrzebujące wsparcia otrzymają indywidualną opiekę pielęgniarską i opiekę usprawniającą w warunkach domowych. Opiekunowie zaś otrzymają wsparcie psychologiczne. Fundacja „Inkubator Innowacji Społecznych w Kutnie” ma projekt „Dobrze zaopiekowani – usługi społeczne i zdrowotne w powiecie kutnowskim”. Projekt także jest skierowany do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność. Przewidziano usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej świadczone w miejscu zamieszkania, usługi asystenckie i transportowe (np. do lekarza, urzędu). Fundacja dowozi także posiłki. W projekcie jest także teleopieka. Opiekunowie otrzymają wsparcie psychologiczne i instytucjonalne. Kto jeszcze świadczy usługi? Spomed sp. z o.o. ma projekt „Zduńska Wola Opieka długoterminowa”,

Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej – „Przepis na Wsparcie - usługi społeczne i zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powiatu rawskiego i brzezińskiego,

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie „Pomocna dłoń – usługi zdrowotne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z pow. Bełchatowskiego”,

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy parafi i N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu „Kompleksowa opieka pacjenta”,

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej „Opieka Zdrowotna w powiecie rawskim i skierniewickim”,

Fundacja „Ostoja” Imieniem Siostry Klaryski Stanisławy „Pomoc na wyciągnięcie ręki”,

Caritas Archidiecezji Łódzkiej „ Usługi opiekuńcze dla podopiecznych NZOZ Caritas”,

NZOZ „Szóstka Adamina Kaczorowska” z Łodzi „Nowa jakość życia – opieka paliatywna dla nieuleczalnie chorych osób niesamodzielnych z województwa łódzkiego”,

Akademia Zdrowia sp. z o.o. z Łodzi „Pomagamy w domu”,

NZOZ Poradnia Specjalistyczna dr Ewa Anna Menes z Łodzi „Pomocna dłoń”,

Bezpieczna Starość – Ewa Kempińska, Wanda Sipel sp. j. z Łodzi „Zintegrowana opieka dla niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkańców województwa łódzkiego i ich opiekunów sprawowana w warunkach domowych”. Jeśli nie uda nam się zakwalifikować do tych projektów, warto trzymać rękę na pulsie. Już wkrótce będzie kolejna lista podmiotów, które otrzymają unijne dofinansowanie usług społecznych. Będzie przystąpić do rekrutacji w ich projektach. Najlepiej pytać o to w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Pomoc dla osób na zakręcie Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi do realizacji zadania „Integracja i społeczeństwo obywatelskie” wybrał 37 projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. To projekty dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, w tym do osób z niepełnosprawnością i korzystających z pomocy społecznej. W ofercie m.in. poradnictwo specjalistyczne, szkolenia, staże oraz zajęcia, które uczą, jak uwierzyć w siebie i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Chodzi nie tylko o poprawę sytuacji osób na rynku pracy, ale przede wszystkim trwałą zmianę w postawie, w sposobie myślenia, działania, a nawet w życiu codziennym, o odkrycie, że potrafi ą więcej, niż im się wydawało. Wśród 37 dofinansowanych przedsięwzięć znalazł się m.in. projekt Fundacji Inkubator „Postaw na siebie”. Obejmuje m.in. poradnictwo prawne, psychologiczne, zawodowe i obywatelskie, zajęcia z umiejętności społecznych, kursy językowe komputerowe i na prawo jazdy kat. B oraz szkolenia zawodowe i staże. Powiat piotrkowski realizuje projekt „Z wigorem do pracy”. Są to warsztaty z budowania wizerunku, konsultacje zdrowotne czy kursy zawodowe i staże. To przykłady projektów. Warto z Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich zapytać o ofertę dla siebie. TU PYTAJ O WIĘCEJ INFORMACJI Informacji o ofercie przygotowanej przy udziale funduszy unijnych w woj. łódzkim możesz pytać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich. Adresy, telefony i godziny otwarcia punktów znajdziesz na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl i Autor: materiały prasowe