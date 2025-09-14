Pociąg Intercity „Karkonosze” z Jeleniej Góry do Warszawy Wschodniej zmienił trasę, która od września br. jest dłuższa o prawie 80 kilometrów.

Nowa trasa przez Tomaszów Mazowiecki i Opoczno Południowe opóźnia przyjazd nocnego składu do stolicy o prawie 1,5 godziny.

Zmiana jest odpowiedzią na prośby pasażerów i pokłosiem inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury.

Dlaczego wcześniejszy przyjazd do Warszawy był problemem dla podróżnych?

Pociąg IC z Jeleniej Góry do Warszawy z dłuższą trasą niż dotychczas

To nie opóźnienie pociągu, tylko odpowiedź na prośbę pasażerów - pociąg Intercity "Karkonosze" z Jeleniej Góry do Warszawy Wschodniej jedzie do stolicy dłuższą o prawie 80 km trasą. Do tej pory, tj. do końca sierpnia br., wjeżdżał na stację ok. godz. 5, jadąc przez Koluszki i Skierniewice, ale teraz przejeżdża, tj. od września, przez Tomaszów Mazowiecki i Opoczno Południowe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej. Na stacji Warszawa Wschodnia jest planowo o godz. 6.21. Dlaczego wcześniejsza trasa przeszkadzała podróżującym?

Jak powiedział "Super Expressowi" Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Intercity, pasażerowie skarżyli się na dyskomfort spowodowany zbyt wczesnym ich zdaniem przyjazdem do stolicy. Z uwagi na to, że pociąg "Karkonosze" jest składem nocnym, chcieli oni mieć po prostu więcej czasu na sen, co miałoby wpłynąć pozytywnie na rozpoczęcie przez nich dnia.

- Dodatkowo, jak informuje przewoźnik, zmiana została również zainicjowana przez Ministerstwo Infrastruktury, które chciało zapewnić lepszy dojazd do Warszawy osobom podróżującym z takich miejscowości jak Opoczno - podaje "Dziennik Łódzki".