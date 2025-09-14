Pociąg Intercity jedzie prawie 1,5 godziny dłużej niż dotychczas. Chcieli tego sami pasażerowie!

Michał Michalak
2025-09-14 11:00

Trasa pociągu Intercity "Karkonosze", który kursuje z Jeleniej Góry do Warszawy, jest o prawie 80 km dłuższa niż dotychczas, bo chcieli tego sami pasażerowie. Do tej pory nocny skład przyjeżdżał na stację Warszawa Wschodnia ok. godz. 5, ale od września pojawia się tam prawie 1,5 godziny później. Pasażerowie skarżyli się, że przyjazd zbyt wczesny, co utrudniało im sen.

Pociąg z Jeleniej Góry do Warszawy jedzie dłużej niż dotychczas. Intercity mówi, że chcieli tego sami pasażerowie

Autor: Shutterstock (2)/ Shutterstock Trasa pociągu Intercity "Karkonosze", który kursuje z Jeleniej Góry do Warszawy, jest o prawie 80 km dłuższa niż dotychczas, bo chcieli tego sami pasażerowie.
  • Pociąg Intercity „Karkonosze” z Jeleniej Góry do Warszawy Wschodniej zmienił trasę, która od września br. jest dłuższa o prawie 80 kilometrów.
  • Nowa trasa przez Tomaszów Mazowiecki i Opoczno Południowe opóźnia przyjazd nocnego składu do stolicy o prawie 1,5 godziny.
  • Zmiana jest odpowiedzią na prośby pasażerów i pokłosiem inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury.
  • Dlaczego wcześniejszy przyjazd do Warszawy był problemem dla podróżnych?

Pociąg IC z Jeleniej Góry do Warszawy z dłuższą trasą niż dotychczas

To nie opóźnienie pociągu, tylko odpowiedź na prośbę pasażerów - pociąg Intercity "Karkonosze" z Jeleniej Góry do Warszawy Wschodniej jedzie do stolicy dłuższą o prawie 80 km trasą. Do tej pory, tj. do końca sierpnia br., wjeżdżał na stację ok. godz. 5, jadąc przez Koluszki i Skierniewice, ale teraz przejeżdża, tj. od września, przez Tomaszów Mazowiecki i Opoczno Południowe na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej. Na stacji Warszawa Wschodnia jest planowo o godz. 6.21. Dlaczego wcześniejsza trasa przeszkadzała podróżującym?

Jak powiedział "Super Expressowi" Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP Intercity, pasażerowie skarżyli się na dyskomfort spowodowany zbyt wczesnym ich zdaniem przyjazdem do stolicy. Z uwagi na to, że pociąg "Karkonosze" jest składem nocnym, chcieli oni mieć po prostu więcej czasu na sen, co miałoby wpłynąć pozytywnie na rozpoczęcie przez nich dnia.

Dodatkowo, jak informuje przewoźnik, zmiana została również zainicjowana przez Ministerstwo Infrastruktury, które chciało zapewnić lepszy dojazd do Warszawy osobom podróżującym z takich miejscowości jak Opoczno - podaje "Dziennik Łódzki".

