Sławosz Uznański-Wiśniewski przylatuje do Polski

W czwartek, 24 lipca, mieszkańcy Polski będą mogli osobiście przywitać Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Naukowiec i od niedawna astronauta przyleci kraju po raz pierwszy od dłuższego czasu, gdy wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by rozpocząć przygotowania do lotu w kosmos. Rakieta Falcon 9 po długim czasie oczekiwania ostatecznie wyruszyła w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) 25 czerwca, by dotrzeć dam dzień później. Sławosz Uznański-Wiśniewski i troje towarzyszących mu astronautów przebywali na orbicie okołoziemskiej ponad 2 tygodnie; wyruszyli w kierunku Ziemi 14 lipca, lądując dzień później na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii.

Sławosz Uznański-Wiśniewski ma wylądować na Okęciu w czwartek w godzinach przedpołudniowych, gdzie odbędzie się również oficjalnie powitanie drugiego Polaka w kosmosie (planowane na godz. 11). Później odbędzie się konferencja prasowa, a następnie spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, ale już w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak informuje PAP, od 16 lipca Sławosz Uznański-Wiśniewski przebywa w Kolonii, gdzie mieści się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów ESA. W ośrodku Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) „Envihab” przechodzi rehabilitację po 20-dniowym pobycie w kosmosie w ramach misji IGNIS, a zespół medycyny kosmicznej ESA monitoruje jego stan zdrowia i kondycję.

- Dziękujemy przyjaciołom i najbliższym, którzy przyjechali do Kolonii. I Wam za wiadomości i każde dobre słowo. Te ostatnie tygodnie to Wasza historia ❤️ Misja 🇵🇱 trwa - @aleksandrakwisniewska wraca dziś na Posiedzenie Sejmu, a ja adaptuję się z powrotem do Ziemi pod okiem ekspertów ESA. Do zobaczenia w Polsce w czwartek! - napisał polski astronauta przed przylotem do Polski