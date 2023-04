i Autor: KP PSP w Zgierzu/Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie W miejscowości Lipa pod Strykowem doszło do zderzenia dwóch motocyklistów, w wyniku czego jeden z nich - 43-latek - zginął na miejscu

Tragiczna śmierć

Śmiertelne zderzenie dwóch motocyklistów! Reanimacja nie uratowała życia 43-latka

W miejscowości Lipa pod Strykowem doszło do zderzenia dwóch motocyklistów, w wyniku czego jeden z nich - 43-latek - zginął na miejscu. Do śmiertelnego wypadku doszło w Poniedziałek Wielkanocny, 10 kwietnia, ok. godz. 15, na polnej drodze. Do jednego z uczestników zdarzenia wezwano służby ratownicze, ale mimo prowadzonej reanimacji nie udało się go uratować.