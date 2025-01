Smutny koniec fabryki w Polsce. Takie wieści na początku roku. Cała załoga straci pracę

Fabryka w Trębaczewie kończy działalność po 24 latach. 80 pracowników straci pracę

W Trębaczewie (woj. łódzkie) od 2001 r. istniał zakład spółki BE Group. Główny obszar działalności zakładu koncentruje się na prefabrykacji stali. Pracowało tam 80 osób. Niestety, jak informuje "Gazeta Wyborcza Łódź", wszyscy stracą pracę, ponieważ po 24 latach zapadła decyzja o zamknięciu oddziału w Polsce. Produkcja ma zostać przeniesiona do Szwecji i Finlandii, m.in. ze względu na cięcie kosztów i ograniczenie śladu węglowego. Koszt likwidacji polskiej fabryki oraz zwolnień grupowych to ok. 11 milionów złotych. Cały proces potrwać może kilka miesięcy.

Łódzki oddział "Wyborczej" donosi, że - jak wynika z informacji od pracowników z Trębaczewa - w fabryce od dłuższego czasu "nie działo się dobrze". Klienci z rzadka zamawiali zalegający, wyprodukowany materiał. Pracownicy mieli też krytycznie wypowiadać się o zarządzie i kierownictwu fabryki, które - ich zdaniem - miało pogłębiać "chaos organizacyjny i produkcyjny".

– Nowe kierownictwo nie reagowało w żaden sposób na pogarszającą się sytuację, a dyrektor lekceważył wszelkie sygnały pracowników produkcyjnych (...). Finalnie opóźnienia w realizacji zleceń, powtarzające się reklamacje i wiele innych czynników produkcyjnych spowodowały znaczny odpływ zamówień, a to z kolei wpłynęło na pogorszenie sytuacji finansowej – czytamy w artykule portalu dzialoszyn.naszemiasto.pl, którego dziennikarze rozmawiali z pracownikami fabryki w Trębaczewie.

Źródło: Radio ZET / "Gazeta Wyborcza Łódź" / dzialoszyn.naszemiasto.pl

