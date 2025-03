Spłonął żywcem na stacji paliw. Chwilę wcześniej zrobił to! Dramat w Nieborowie

Branżowe Centrum Umiejętności to sposób na dobry zawód

Nieborów. Śmiertelny pożar na stacji paliw. 28-latek sam oblał się benzyną

28-latek, który zginął w pożarze na stacji paliw w Nieborowie pod Łowiczem, targnął się na swoje życie - to wstępne ustalenia prokuratury. Wskazuje na to nie tylko przebieg samego zdarzenia, ale informacje dotyczące wcześniejszych zachowań ofiary.

W piątek, 28 marca, kierujący seatem leonem podjechał na stację paliw ok. godz. 6, a według nieoficjalnych informacji kupił tam zapalniczkę. Następnie polał się benzyną i podpalił, a pożar objął również jego samochód, który zaczął się toczyć. Gdyby wybuchł w rejonie dystrybutora, gdzie zaparkował 28-latek, mogło to doprowadzić do jeszcze większych zniszczeń lub nawet śmierci innych osób przebywających w tym czasie na stacji.

- To nie była pierwsza próba targnięcia się na własne życie tego mężczyzny. To nie wszystko, bo był on dobrze znany organom ścigania również z innych powodów, jako że był też wcześniej karany - przekazał "Super Expressowi" Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone w kierunku art. 151 kodeksu karnego.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.