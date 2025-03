Spis treści

Środa Popielcowa 2025. 5 marca obowiązuje post ścisły

Tłusty Czwartek to już wspomnienie, bo zdeklarowani katolicy muszą się już szykować na Środę Popielcową 2025. To nie tylko inauguracja Wielkiego Postu poprzedzającego Wielkanoc, czyli święto Zmartwychwstania Pańskiego, ale również pokazanie gotowości do wyrzeczeń. Wierni powinni się szczególnie przygotować na Środę Popielcową, dlatego, że obowiązuje wtedy post ścisły, choć nie dotyczy on każdego.

Czy można jeść mięso w Środę Popielcową?

W Środę Popielcową obowiązują szczególne zasady dotyczące tego, ile posiłków i co można zjeść. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego wierni nie mogą spożywać mięsa i, co ważne, rosołu, ale tym zakazem nie są objęte ryby. Co więcej, Środa Popielcowa oznacza w tym zakresie post, ale z kolei tylko dla osób powyżej 14. roku życia.

To nie wszystko, bo post ścisły w Środę Popielcową obowiązuje natomiast tylko i wyłącznie osoby w wieku 18-60 lat. Na czym polegają te zasady? Oznacza to, że katolicy mogą pozwolić na zjedzenie maksymalnie trzech posiłków, z czego tylko w trakcie jednego można zaspokoić swój głód do syta. W czasie postnego obiadu, śniadania czy kolacji możemy jeść na przykład:

jaja;

nabiał;

zboża;

kasz;

wspomniane wcześniej ryby.

Co ciekawe, Kościół dopuszcza też, by w gronie tych rzeczy, które można jeść w Środę Popielcową, były: żaby, ślimaki i żółwie, choć z oczywistych względów są one w Polsce mało popularne. Zaleceniem, lecz nie twardą zasadą postu w Środę Popielcową jest ponadto powstrzymanie się od jedzenia deserów i innych słodkich rzeczy.

Czy w Środę Popielcową można pić alkohol?

Choć to środek tygodnia, Środa Popielcowa to dla wielu również okazja, by sięgnąć po mocniejsze trunki. Żeby odpowiedzieć na pytanie: czy w Środę Popielcową można pić alkohol?, należy podobnie jak w przypadku słodyczy zaznaczyć, że ma to tylko charakter zalecenia. Tej zasady postu nie znajdziemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego, jednakowoż Kościół zachęca, by w Środę Popielcową, podobnie jak w Wielki Piątek, powstrzymać się od picia alkoholu.

