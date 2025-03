To warto wiedzieć!

Środa Popielcowa 2025. Kogo obowiązuje post ścisły?

Post ścisły w Środę Popielcową? Tak, ale nie dla każdego. Czy można jeść mięso w Środę Popielcową? Nie, ale ten zakaz również nie obowiązuje wszystkich. W pierwszy dzień Wielkiego Postu 2025 należy pamiętać o tym, że wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dotyczy tylko i wyłącznie osób powyżej 14. roku życia. Z kolei post ścisły obowiązują tylko osoby w wieku 18-60 lat. Ile posiłków mogą zjeść w Środę Popielcową? Tylko trzy, z czego ledwie w jednym przypadku mogą się najeść do syta. Obie powyższe zasady postu znajdziemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego, a ograniczenie wiekowe jest spowodowane kwestiami zdrowotnymi.

To mięso można jeść w Środę Popielcową

Wyjątkiem od reguły jest fakt, że choć Kościół zakazuje jeść mięsa w Środę Popielcową, to zasady postu nie obejmują już ryb. Mają one szczególne znaczenie w religii chrześcijańskiej, jako że symbolizują eucharystię i Jezusa Chrystusa, o czym mówi m.in. Biblia. Ryby to niejedyne jedzenie, które można jeść w Środę Popielcową, bo tego grona zaliczane są również: jaja, nabiał, zboża, kasze.

Co podać na postny obiad w czasie Środy Popielcowej?

Jeśli chcemy, by to postny obiad był jedynym posiłkiem w Środę Popielcową, w czasie którego można zjeść do syta, można wykorzystać powyższe menu lub spróbować jeszcze czegoś innego. Post ścisły nie dotyczy ponadto:

owoców;

warzyw;

grzybów i przypraw.

Dla osób, które chciałyby sobie zadać jeszcze więcej trudu w Środę Popielcową, zostało jeszcze mięso żab, ślimaków i żółwi, które w Polsce nie jest jednak jeszcze przesadnie popularne. Z kolei amatorzy zup powinni pamiętać, że wśród potraw, których nie można jeść w Środę Popielcową, jest rosół. W dawnych czasach nasi przodkowie ratowali się w czasie postu ścisłego, podając kwaśny żur wielkopostny.

Co więcej, braku mięsa i ograniczenia dotyczącego tego, ile posiłków można zjeść w Środę Popielcową, nie możemy też sobie osłodzić, i to dosłownie. Zgodnie z zaleceniami Kościoła w czasie postu ścisłego należy się powstrzymać od spożywania słodyczy, miodu i innego jedzenia podawanego w charakterze deseru.

