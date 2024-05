i Autor: AP Photo/Czarek Sokolowski, Shurtterstock Sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. lekcji religii w szkołach - to oficjalne stanowisko dyrektorów wydziałów katechetycznych diecezji katolickich

Ostre oświadczenie

"Stanowczy sprzeciw" wobec decyzji ministerstwa ws. religii w szkołach! Chodzi o dyskryminację dzieci

Michał Michalak | PAP 18:26 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej ws. lekcji religii w szkołach - to oficjalne stanowisko dyrektorów wydziałów katechetycznych diecezji katolickich. Obradowali oni w dniach 21-23 maja w Stegnie, a w piątek, 24 maja, wydali komunikat dotyczący zmian zapowiadanych przez MEN. Ich zdaniem prowadzą one do dyskryminacji dzieci i rodziców.