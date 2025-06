Start misji IGNIS z udziałem Polaka znów opóźniony. SpaceX wykrył wyciek tlenu w rakiecie Falcon 9

To nie są wakacje na koszt NASA. Ciężkie treningi i badania w izolacji, a potem lot w kosmos. Tak wygląda kwarantanna Sławosza Uznańskiego

To już czwarte opóźnienie długo wyczekiwanej misji Axiom-4, która ma wynieść w kosmos Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego — drugiego Polaka w historii, który znajdzie się na orbicie okołoziemskiej. Start rakiety Falcon 9 z Kennedy Space Center na Florydzie miał odbyć się w środę, 11 czerwca o godz. 14 czasu polskiego. Jednak jak poinformowała firma SpaceX, podczas inspekcji technicznej wykryto wyciek ciekłego tlenu z pierwszego stopnia rakiety, co zmusiło inżynierów do przełożenia startu.

„Rezygnujemy z jutrzejszego startu Falcon 9 misji Ax-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną, by dać dodatkowy czas dla zespołów SpaceX, by naprawiły wyciek LOx zidentyfikowany podczas inspekcji po próbie statycznej boostera” – przekazała firma na platformie X.

Ciekły tlen (LOx) to niezbędny składnik utleniający w paliwie rakietowym. Mimo wcześniejszych zapewnień o usunięciu problemów technicznych, opóźnienie okazało się konieczne. Nie podano jeszcze nowej daty startu.

Oprócz problemów technicznych, wcześniejsze przesunięcia lotu były spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – głównie zbyt silnym wiatrem w górnych partiach atmosfery. Obecne prognozy również nie napawają optymizmem: ryzyko niepogody w czwartek szacuje się na 25 proc., a podobne warunki mogą wystąpić także w piątek.

Załogę misji Ax-4 tworzą: Peggy Whitson (USA, dowódczyni), Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska/ESA, specjalista), Shubhanshu Shukla (Indie, pilot) oraz Tibor Kapu (Węgry, specjalista).

Misja IGNIS ma przetransportować na ISS 13 eksperymentów i technologii stworzonych przez polskich naukowców i firmy. Jej realizacja jest efektem współpracy Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA).

Zgody na start obowiązują do 15 czerwca, ale – jak informuje NASA – teoretyczne „okno startowe” potrwa do końca miesiąca.

