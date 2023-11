Sting wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie. Ceny biletów dochodzą do 2 tys. zł!

27-latce grozi dożywocie! W łazience mężczyzna cały we krwi

W czerwcu 2024 roku do Łodzi zawita legenda muzyki rozrywkowej. 7 czerwca 2024 roku w Atlas Arenie wystąpi Sting. Będzie to jeden z dwóch koncertów słynnego artysty w Polsce (dzień wcześniej Sting wystąpi w gdańskiej Ergo Arenie).

Sting, w towarzystwie zespołu rockowego, zaprezentuje w Łodzi swoje najbardziej znane i lubiane przeboje. Koncert w Łodzi będzie ponadczasowym show, podczas którego usłyszymy takie hity jak „Fields of Gold”, „Roxanne”, „Every Breath You Take”, „Message in a Bottle” i wiele innych kultowych utworów.

Bilety na koncert Stinga w Łodzi można już kupować na stronie LiveNation.pl. Ich ceny wahają się od 399 do 1955 zł.

Ceny biletów na koncert Stinga w Atlas Arenie:

Płyta (miejsce stojące) – 399 zł

Trybuna (miejsce siedzące) – 349 zł - 949 zł

Miejsce przy przejściu (Aisle Seat) – 404 zł - 1004 zł

Oficjalny bilet Platinum – 805 zł - 1955 zł