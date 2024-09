Strażacy z Łódzkiego pomagają na południu. "Tak dużych działań poza województwo dawno nie prowadziliśmy"

Biedronka w centrum Łodzi zamknięta. "To koniec pewnej epoki"

Od soboty, 14 września, południe Polski walczy z poważnymi ulewamy, powodujące poważne zalania. Wszystko ze względu na niż genueński, który pojawił się w naszym kraju.

Do Głuchołazów (woj. opolskie) do działań przeciwpowodziowych sobotę wyjechało 43 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z woj. łódzkiego (2 plutony Kompanii Specjalnej "Łódź" Centralnego Odwodu Operacyjnego). Natomiast do Prudnika wyjechało dziewięciu strażaków wraz z 3 łodziami płaskodennymi (sekcje Kompanii Specjalnej "Łódź-1" Centralnego Odwodu Operacyjnego).

Strażacy z Łódzkiego pomagają w akcjach na południu kraju. Podsumowanie działań

Część działań łódzkich strażaków została już zakończone, jednak nie wszyscy wrócili do naszego województwa. Plutony przeciwpowodziowe po zakończonych działaniach w Głuchołazach zostały skierowane do miejscowości Jarnołtówek, gdzie doszło do przelania się zapory na Złotym Potoku. Odbyła się również ewakuacja mieszkańców i mieszkańców domu seniora.

W czym jeszcze pomogli strażacy z województwa łódzkiego? Sekcje z łodziami płaskodennymi działały w Prudniku, gdzie ewakuowali mieszkańców z zalanych terenów a także pomagali przy wypompowywaniu wody z budynków. Natomiast plutony gaśnicze działały w Głubczycach i pobliskich miejscowościach, gdzie budowali nowy wał przeciwpowodziowy, pomagali przy ewakuacji mienia mieszkańcom a także ewakuowali wyposażenie domu pomocy społecznej.Pomoc potrzebna była także w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie), gdzie wyjechał zastęp ratownictwa technicznego (SRt) wraz z agregatem prądotwórczym o mocy 100 kW z Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, w celu zabezpieczenia funkcjonowania wodociągów.

"Dziś rano, na 7:00, do Wrocławia dojechało trzech ratowników wysokościowych, którzy będą operowali ze śmigłowców. Natomiast w Sieradzu mamy doraźną bazę koncentracji, gdzie jest dwudziestu strażaków, są to trzy kompanie z trzech różnych województw (kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego). I właśnie ta z kujawsko-pomorskiego rano została rozdysponowana do Kędzierzyna Koźle" - przekazał nam Rzecznik prasowy. Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. bryg. Jędrzej Pawlak.

"Przyznam szczerze, że odkąd pracuje, od 8 lat, tak dużych działań poza województwo nie prowadziliśmy" - dodaje bryg. Pawlak.