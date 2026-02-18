Striptiz w podstawówce! Mieszkańcy oburzeni. "Klub go-go w remizie"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-02-18 11:43

Filmiki ze striptizem, które wyciekły z balu charytatywnego organizowanego pod szyldem Szkoły Podstawowej w Komornikach, wstrząsnęły całą gminą Wolbórz. Impreza, która miała wspierać uczniów, zamieniła się – jak mówią mieszkańcy – w „klub go‑go w remizie”.

Striptiz w szkole wywołał skandal

i

Autor: Pixabay.com
Łódź SE Google News

Bal charytatywny, który wymknął się spod kontroli

14 lutego w sali OSP w Żywocinie odbył się bal karnawałowo‑walentynkowy, na który – jak wynika z plakatów – zapraszała dyrekcja i rada rodziców Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Komornikach. Uczestnicy płacili 230 zł od osoby, a dochód miał trafić na potrzeby uczniów.

Na plakacie nie było jednak ani słowa o tym, że „atrakcją” wieczoru będzie męski i damski striptiz. Dopiero nagrania, które trafiły do sieci, ujawniły, co działo się na parkiecie. W lokalnych mediach pojawiły się opisy, że remiza „zamieniła się w klub go‑go”.

Polecany artykuł:

Naga kobieta w remizie OSP w Barlinku. Co ona tam wyprawiała?! Zdjęcia wyciekły…

Dyrekcja: „To nie my! Nie wiedzieliśmy o striptizie”

Po wybuchu skandalu dyrekcja szkoły natychmiast odcięła się od wydarzenia.

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Komornikach jak i dyrekcja nie były w żadnym stopniu zaangażowane w organizację i przebieg imprezy. To, co się tam wydarzyło, jest dla nas bulwersujące i godzi w dobre imię szkoły – oświadczyła dyrektor Wiesława Gralińska, cytowana przez wieruszow.naszemiasto.pl.

Dyrekcja podkreśla, że żadne środki szkoły nie zostały wykorzystane, a wydarzenie nie było promowane na oficjalnych kanałach placówki.

Rada rodziców bije się w pierś

W odpowiedzi na medialną burzę prezydium rady rodziców wydało oświadczenie, w którym przeprasza za kontrowersyjne „atrakcje”.

Według ustaleń „Dziennika Łódzkiego”, rada rodziców przyznaje, że striptiz nie powinien pojawić się na imprezie firmowanej nazwą szkoły.

– Nie przewidzieliśmy, że występy wywołają tak negatywny odbiór. Przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się urażeni – czytamy w oświadczeniu cytowanym przez lokalne media.

Mieszkańcy oburzeni: „To miała być impreza dla dobra dzieci!”

W sieci zawrzało. Wielu mieszkańców nie kryje oburzenia, że wydarzenie charytatywne, organizowane pod szyldem szkoły, przerodziło się w erotyczny show.

– To miała być zabawa, z której dochód wesprze dzieci. A wyszło coś, czego nikt się nie spodziewał – komentują mieszkańcy Wolborza w mediach społecznościowych.

Lokalne portale podkreślają, że sprawa stała się tematem numer jeden w gminie.

Niesmak pozostał

Choć dyrekcja odcina się od imprezy, a rada rodziców przeprasza, niesmak pozostał. Mieszkańcy domagają się wyjaśnień, a część rodziców zapowiada, że sprawa nie zostanie tak łatwo zamieciona pod dywan.

Jedno jest pewne – bal, który miał pomagać uczniom, na długo zapisze się w historii Komornik jako najbardziej kontrowersyjna impreza charytatywna w regionie.

Polecany artykuł:

Polak zatrzymany na niemieckiej autostradzie. Jazda po alkoholu to był jego naj…
Czy rozpoznasz gwiazdę po tej części ciała?
Pytanie 1 z 15
Jednym z jej znaków rozponawczych są namiętne usta, śnieżnobiałe zęby i... język
Miley Cyrus
"Striptiz" RADNEGO! Ta sesja Rady Powiatu przejdzie do historii!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SKANDAL
SZKOŁA PODSTAWOWA
STRIPTIZ