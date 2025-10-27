Studenci medycyny nie pomogli nieprzytomnej dziewczynie w tramwaju?! Tak twierdzi mieszkaniec Łodzi

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-27 19:23

Mieszkaniec Łodzi twierdzi, że studenci medycyny jadący tramwajem nr 18 nie udzieli pomocy młodej dziewczynie, która nagle straciła przytomność. Do zdarzenia miało dojść w poniedziałek, 27 października, o godz. 8 na ul. Tramwajowej, przed ul. Narutowicza. Wedle relacji opublikowanej na profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie poszkodowanej pomogli tylko motorniczy i inna pasażerka.

Łódź. Studenci medycyny nie pomogli nieprzytomnej pasażerce tramwaju?

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Mieszkaniec Łodzi twierdzi, że studenci medycyny jadący tramwajem nr 18 nie udzieli pomocy młodej dziewczynie, która nagle straciła przytomność. Do zdarzenia miało dojść w poniedziałek, 27 października, zdj. ilustracyjne
  • W Łodzi miało dojść do incydentu w tramwaju, gdzie zasłabła pasażerka, której nie pomogli rzekomo studenci medycyny.
  • Z relacji wynika, że motorniczy zachował się wzorowo, lecz studenci masowo opuścili pojazd, ignorując nieprzytomną dziewczynę.
  • Czy studenci rzeczywiście zawiedli, czy może cała sytuacja jest bardziej złożona niż się wydaje? Sprawdź, co na ten temat mówią internauci.

Łódź. Studenci medycyny nie pomogli nieprzytomnej dziewczynie?

O "tramwaju pełnym studentów wydziału lekarskiego" pisze w liście do profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie mieszkaniec Łodzi, twierdząc, że nikt z nich nie pomógł nieprzytomnej dziewczynie. Miała ona zasłabnąć w tramwaju nr 18 w poniedziałek, 27 października, o godz. 8, gdy skład jechał ul. Tramwajową, zbliżając się do ul. Narutowicza.

Wedle relacji "motorniczy zachował się wzorowo", zatrzymując pojazd i zabezpieczając miejsce, a jedna z pasażerek wezwała pogotowie. Zdaniem autora listu studenci medycyny "masowo opuszczali skład", nie interesując się losem młodej kobiety.

- Przechodzili obojętnie obok nieprzytomnej dziewczyny leżącej na ziemi. Świadek zdarzenia, który dzwonił po pogotowie, wstrząśnięty takim brakiem reakcji, próbował zatrzymać jednego z odchodzących. Student, przyszły lekarz, usłyszał: „przecież pan będzie lekarzem!!!!”. Jego odpowiedź była lodowato obojętna i dosadna: „spieszę się na ćwiczenia do CKD, na moją wyraźna prośbę zapytał dziewczyny czy jadła śniadanie” - czytamy w liście opublikowanym na profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie.

Część osób komentujących powyższe zdarzenie nie zgadza się z tak radykalną oceną zachowania pasażerów, zwracając uwagę, że nie znamy szczegółowych kulisów wypadku w tramwaju, ale relację tylko jednej osoby. Jeszcze inni powątpiewają w prawdziwość powyższych ustaleń.

- Po czym autor tekstu poznał, że tramwaj pełen jest studentów medycyny? byli w kitlach czy wchodząc do tramwaju wzorem studentów prawa komunikowali co studiują? niedaleko linii 18 znajdują się wydziały Filozoficzno-historyczny, Geograficzny, Zarządzania, Matematyki i informatyki, Biologii i ochrony środowiska, Prawa i Administracji, Farmaceutyczny, Filologiczny. Zastanawiam się co ich zdradziło? - pisze jeden z internautów.

Jeśli ktoś faktycznie studiuje medycynę/kierunek pokrewny powinien się zatrzymać i spróbować pomóc, reszta widząc,że motorniczy zatrzymał skład, karetka została wezwana i pomoc kobiecie jest udzielana w jakim celu miała tam stać i robić zbiegowisko? - dodaje mężczyzna.

Lublin. Kobieta umierała na ławce. Wokół mnóstwo ludzi. "Matko, co za znieczulica"

Polecany artykuł:

15-latek i 16-latka nie żyją! Volkswagen z grupą nastolatków roztrzaskał się na…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZNIECZULICA
TRAMWAJ
ŁÓDŹ
STUDENCI