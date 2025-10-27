- W Łodzi miało dojść do incydentu w tramwaju, gdzie zasłabła pasażerka, której nie pomogli rzekomo studenci medycyny.
- Z relacji wynika, że motorniczy zachował się wzorowo, lecz studenci masowo opuścili pojazd, ignorując nieprzytomną dziewczynę.
- Czy studenci rzeczywiście zawiedli, czy może cała sytuacja jest bardziej złożona niż się wydaje? Sprawdź, co na ten temat mówią internauci.
Łódź. Studenci medycyny nie pomogli nieprzytomnej dziewczynie?
O "tramwaju pełnym studentów wydziału lekarskiego" pisze w liście do profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie mieszkaniec Łodzi, twierdząc, że nikt z nich nie pomógł nieprzytomnej dziewczynie. Miała ona zasłabnąć w tramwaju nr 18 w poniedziałek, 27 października, o godz. 8, gdy skład jechał ul. Tramwajową, zbliżając się do ul. Narutowicza.
Wedle relacji "motorniczy zachował się wzorowo", zatrzymując pojazd i zabezpieczając miejsce, a jedna z pasażerek wezwała pogotowie. Zdaniem autora listu studenci medycyny "masowo opuszczali skład", nie interesując się losem młodej kobiety.
- Przechodzili obojętnie obok nieprzytomnej dziewczyny leżącej na ziemi. Świadek zdarzenia, który dzwonił po pogotowie, wstrząśnięty takim brakiem reakcji, próbował zatrzymać jednego z odchodzących. Student, przyszły lekarz, usłyszał: „przecież pan będzie lekarzem!!!!”. Jego odpowiedź była lodowato obojętna i dosadna: „spieszę się na ćwiczenia do CKD, na moją wyraźna prośbę zapytał dziewczyny czy jadła śniadanie” - czytamy w liście opublikowanym na profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie.
Część osób komentujących powyższe zdarzenie nie zgadza się z tak radykalną oceną zachowania pasażerów, zwracając uwagę, że nie znamy szczegółowych kulisów wypadku w tramwaju, ale relację tylko jednej osoby. Jeszcze inni powątpiewają w prawdziwość powyższych ustaleń.
- Po czym autor tekstu poznał, że tramwaj pełen jest studentów medycyny? byli w kitlach czy wchodząc do tramwaju wzorem studentów prawa komunikowali co studiują? niedaleko linii 18 znajdują się wydziały Filozoficzno-historyczny, Geograficzny, Zarządzania, Matematyki i informatyki, Biologii i ochrony środowiska, Prawa i Administracji, Farmaceutyczny, Filologiczny. Zastanawiam się co ich zdradziło? - pisze jeden z internautów.
- Jeśli ktoś faktycznie studiuje medycynę/kierunek pokrewny powinien się zatrzymać i spróbować pomóc, reszta widząc,że motorniczy zatrzymał skład, karetka została wezwana i pomoc kobiecie jest udzielana w jakim celu miała tam stać i robić zbiegowisko? - dodaje mężczyzna.