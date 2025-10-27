W Łodzi miało dojść do incydentu w tramwaju, gdzie zasłabła pasażerka, której nie pomogli rzekomo studenci medycyny.

Z relacji wynika, że motorniczy zachował się wzorowo, lecz studenci masowo opuścili pojazd, ignorując nieprzytomną dziewczynę.

Czy studenci rzeczywiście zawiedli, czy może cała sytuacja jest bardziej złożona niż się wydaje? Sprawdź, co na ten temat mówią internauci.

Łódź. Studenci medycyny nie pomogli nieprzytomnej dziewczynie?

O "tramwaju pełnym studentów wydziału lekarskiego" pisze w liście do profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie mieszkaniec Łodzi, twierdząc, że nikt z nich nie pomógł nieprzytomnej dziewczynie. Miała ona zasłabnąć w tramwaju nr 18 w poniedziałek, 27 października, o godz. 8, gdy skład jechał ul. Tramwajową, zbliżając się do ul. Narutowicza.

Wedle relacji "motorniczy zachował się wzorowo", zatrzymując pojazd i zabezpieczając miejsce, a jedna z pasażerek wezwała pogotowie. Zdaniem autora listu studenci medycyny "masowo opuszczali skład", nie interesując się losem młodej kobiety.

- Przechodzili obojętnie obok nieprzytomnej dziewczyny leżącej na ziemi. Świadek zdarzenia, który dzwonił po pogotowie, wstrząśnięty takim brakiem reakcji, próbował zatrzymać jednego z odchodzących. Student, przyszły lekarz, usłyszał: „przecież pan będzie lekarzem!!!!”. Jego odpowiedź była lodowato obojętna i dosadna: „spieszę się na ćwiczenia do CKD, na moją wyraźna prośbę zapytał dziewczyny czy jadła śniadanie” - czytamy w liście opublikowanym na profilu LDZ Zmotoryzowani Łodzianie.

Część osób komentujących powyższe zdarzenie nie zgadza się z tak radykalną oceną zachowania pasażerów, zwracając uwagę, że nie znamy szczegółowych kulisów wypadku w tramwaju, ale relację tylko jednej osoby. Jeszcze inni powątpiewają w prawdziwość powyższych ustaleń.

- Po czym autor tekstu poznał, że tramwaj pełen jest studentów medycyny? byli w kitlach czy wchodząc do tramwaju wzorem studentów prawa komunikowali co studiują? niedaleko linii 18 znajdują się wydziały Filozoficzno-historyczny, Geograficzny, Zarządzania, Matematyki i informatyki, Biologii i ochrony środowiska, Prawa i Administracji, Farmaceutyczny, Filologiczny. Zastanawiam się co ich zdradziło? - pisze jeden z internautów.

- Jeśli ktoś faktycznie studiuje medycynę/kierunek pokrewny powinien się zatrzymać i spróbować pomóc, reszta widząc,że motorniczy zatrzymał skład, karetka została wezwana i pomoc kobiecie jest udzielana w jakim celu miała tam stać i robić zbiegowisko? - dodaje mężczyzna.