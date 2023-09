Sygnał pociągu rozerwał powietrze, ale nie zapobiegł tragedii. 20-latek nie żyje!

Na torach w Głownie doszło do śmiertelnego potrącenia przez pociąg osobowy relacji Łowicz-Łódź. Ofiarą wypadku jest 20-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego, który znalazł się tam w niewyjaśnionych okolicznościach. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 24 września, ok. godz. 4.30. Według wstępnych ustaleń policjantów maszynista włączył sygnały dźwiękowe, gdy zobaczył 20-latka, ale ten miał na to w ogóle nie reagować. W wyniku uderzenia mężczyzna zginął na miejscu. Jak dodają mundurowi, po wypadku w Głownie utrudnienia w ruchu pociągów trwały jeszcze prawie do godz. 8. Sprawą śmiertelnego wypadku zajęła się Prokuratura Rejonowa w Zgierzu.