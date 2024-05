Droga krajowa zablokowana

Szczątki osobówki rozsypane na jezdni, ciężarówka spłonęła! Makabryczna śmierć w czwartkowy poranek [ZDJĘCIA]

Kierowca skody zginął po zderzeniu z ciężarówką w czwartek, 23 maja, na drodze krajowej nr 74. Do wypadku doszło ok. godz. 7 na odcinku Nowy Świat-Zelów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, to osobówka zjechała nagle na przeciwległy pas ruchu. Tuż po zderzeniu w samochodzie ciężarowym wybuchł pożar. Droga krajowa nr 74 jest zablokowana w obu kierunkach.