Pogoda dla Łodzi: 24-26 lipca

Mieszkańcy Łodzi w trakcie najbliższego weekendu doświadczą całej palety zjawisk pogodowych. Prognozy wskazują na wyraźny trend rosnącej temperatury, która z dnia na dzień będzie coraz wyższa. Niestety, wraz z ociepleniem pojawi się też deszcz, a finał weekendu, choć gorący, upłynie pod znakiem intensywnych opadów.

Chłodny i pochmurny piątek

Weekend rozpocznie się w Łodzi dość chłodno i pochmurnie. W piątek, 24 lipca, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 22 stopni Celsjusza, a nocą temperatura spadnie do blisko 13 stopni. Niebo przez większość czasu będzie zasnute chmurami, niewykluczone są też niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Sobota przyniesie wyraźną poprawę

Zupełnie inaczej zapowiada się sobota, która będzie najprzyjemniejszym dniem weekendu w Łodzi. Przede wszystkim nie powinno padać, a na niebie pojawi się więcej słońca, choć zachmurzenie okresami będzie umiarkowane. Aura stanie się też znacznie cieplejsza – słupki rtęci powędrują do 26 stopni Celsjusza. Wiatr osłabnie do około 3 m/s, co dodatkowo zachęci do spędzania czasu na zewnątrz.

Gorący i deszczowy finał weekendu

Niedziela, 26 lipca, przyniesie gwałtowny zwrot w pogodzie. To będzie najcieplejszy dzień weekendu – temperatura wzrośnie nawet do 31 stopni. Noc również zapowiada się ciepło, z temperaturą minimalną na poziomie 17 stopni. Niestety, wysoka temperatura to nie wszystko. Prognozy przewidują powrót dużego zachmurzenia i intensywnych opadów deszczu, których suma może przekroczyć 12 mm. Dodatkowo nasili się wiatr, osiągając w porywach prędkość około 5 m/s.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura będzie miała duży wpływ na weekendowe plany. Sobota, z temperaturą sięgającą 26 stopni i bez deszczu, to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu. Długi spacer po parku, wycieczka rowerowa czy spotkanie ze znajomymi w ogródku kawiarnianym będą wtedy najlepszym pomysłem. Z kolei pochmurny piątek i deszczowa niedziela skłaniają do szukania alternatyw pod dachem. Wizyta w kinie, muzeum czy wyjście do centrum handlowego mogą okazać się znacznie lepszym rozwiązaniem, zwłaszcza w obliczu intensywnych opadów zapowiadanych na ostatni dzień weekendu.

Dane pogodowe: OpenWeather